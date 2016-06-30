На Світлодарській дузі артилерія кадрових росіян помилково розгромила позиції "ополчення" (відео)

Про це розповів начальник штабу 1-ї БТГР ДУК "Правий сектор" із позивним "Подолянин", передає ТСН.

"Видно, вони злякалися, що ті їхні позиції зайняті, тому вони накрили артою свої позиції, незважаючи на те, що там були ці "ополченці", котрих вони використовують, як робочу силу. В основному на всіх точках стоять ці "ополченці", а кадрова бригада розгортається вже у випадку якогось кіпішу. Вчора вона розгорталася", - пояснив він.

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Микола із позивним "Бугай" каже, що противник вчора сипав практично з усього, не було лиш танків і "Градів". Крупним калібром по них стріляли, немов з автомата. "Це 122 калібр. Осколок – він не руйнує ніяких не бліндажів, він вибиває живу силу. Для живої сили то найбільша біда. А фугас – навпаки. Для живої сили він не дуже страшний, він залазить у землю і вибухає. Осколки йдуть догори", - розповів "Бугай".

Не минулося й без 152-міліметрових снарядів. "САУ працювала здалека, десь із района Дебальцевого. На межі дальності, можна сказати, але працювали дуже чітко, тому що літали безпілотники", - каже "Подолянин".

Як повідомляв УНІАН, у боях на Світлодарській дузі зазнали поранень більше десяти українських воїнів. Ворог раптово пішов у наступ на цій ділянці фронту, але був відкинутий захисниками нашої землі.