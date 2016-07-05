За добу російські окупанти здійснили 63 обстріли сил АТО - штаб

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Найбільше - 33 обстріли - було зафіксовано на Донецькому напрямку. Заборонену Мінськими угодами артилерію калібру 122 міліметри противник використовував по українських позиціях у Зайцевому та Дачі, а 120-міліметрові ворожі міномети обстрілювали Невельське, Опитне, Піски, Північне (Кірове). З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог вів вогонь по Авдіївці.

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На Маріупольському напрямку зафіксовано 28 випадків ведення вогню супротивником. Зокрема, російські окупаційні війська зі 120-міліметрових мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів неодноразово стріляли по українських воїнах у Широкиному і Талаківці.

Під обстріл із заборонених 120-міліметрових мінометів потрапила Красногорівка. З протитанкового ракетного комплексу ворог бив у Гранітному, а з 82-міліметрових мінометів – біля Гнутового.

На Луганщині ж противник двічі хаотично відкривав вогонь поблизу Новозванівки.