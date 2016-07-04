Бойовики з мінометів і гранатометів обстрілювали позиції сил АТО в Зайцевому

Про це повідомляє прес-цент штабу АТО у Facebook. «Російські окупаційні війська продовжують порушувати Мінські домовленості. З початку доби вони 21 раз відкривали вогонь по українських підрозділах в районі проведення АТО», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що на Донецькому напрямку під ворожі обстріли зі 122 мм артилерії, 120 мм мінометів, гранатометів і стрілецької зброї потрапили українські воїни у Зайцевому. З мінометів калібру 120 мм окупанти били по Новгородському, Кіровому, східних околицях Торецька та Артемовому. Також 82 мм міномети, бойові машини піхоти та великокаліберні кулемети противник застосував поблизу Майорська.

Крім того, на Маріупольському напрямку ще до світанку російські окупанти обстріляли опорні пункти сил АТО в Широкиному та Красногорівці з мінометів калібру 120 мм. Крім цього, неподалік Павлополя по опорних пунктах сил АТО бойовики стріляли з гранатомету, а біля Мар’їнки - зі стрілецької зброї.

На Луганському напрямку вівся неприцільний вогонь зі 120 мм міномету поблизу Новозванівки, додали в штабі.