Бойовики передають місії ОБСЄ фальсифіковані дані, хочуть дискредитувати сили АТО - розвідка

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

"З метою дискредитації сил АТО та звинувачення їх у недотриманні Мінських домовленостей противник здійснює фальсифікацію даних, отриманих за допомогою БПЛА. Відмічено випадки зміни дат та часу проведення фото та відеозйомки у матеріалах, що надаються місії ОБСЄ та оприлюднюються у проросійських ЗМІ", - йдеться у повідомленні.

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Окрім того, в управлінні розвідки повідомили, що Україна надала представникам місії ОБСЄ інформацію про наявність танків, артилерійських систем калібром понад 100-мм, самохідних артилерійських установок та 122-мм ракетних систем залпового вогню “Град” у районах населених пунктів Стаханов, Калинове, Гольмівський, Докучаєвськ, Ясинувата, Горлівка, Донецьк, Польове, Дебальцеве та Тернове.

Раніше у мережі з'явилося відео, на якому боєць сил АТО розповідає про спробу бойовиків збити камеру ОБСЄ.