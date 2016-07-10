Військові розповіли про артобстріл під Троїцьким, через який загинули троє українських бійців (відео)

У районі Світлодарської дуги в ніч на суботу, 9 липня, прицільно била ворожа артилерія та відбулася спроба піхотної атаки. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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На ділянці фронту між Горлівкою та Дебальцевим інтенсивність вогню вночі величезна. Кілька десятків кілометрів території перебуває у полі зору ворожої безпілотної розвідки.

"Безпілотників з боку сепарів на порядок більше, ніж наших. Тільки стемніє – зразу літають. Хлопці нараховували кілька десятків за годину", - розповідає боєць ЗСУ з позивним "Саймон".

Саме ті дрони, кажуть наші військові, зазвичай наводять мінометні розрахунки бойовиків і в суботу зранку – коригували артилерійський вогонь противника.

"Пострілів було до 15. Але точно знали, куди стріляти. Стріляли десь з-за Новогригорівки перед Дебальцевим", - каже "Саймон".

Атака зі 152-міліметрових самохідних "Акацій" тривала не більше 5 хвилин. Далі, кажуть бійці, була спроба піхотного прориву. "Четверта година ранку – почався артобстріл наших позицій", - уточнює боєць ЗСУ.

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Стрілецьку навалу українські бійці відбили без втрат. Проте через артилерійський обстріл троє українських військових загинули, ще трьох із тяжкими пораненнями доправили до шпиталю. Наші військові кажуть, що відповідали з усього, що мають під рукою. Але це надто малий арсенал засобів.

"Те що в нас є, озброєння, яким нам дозволяють давати відсіч, ми просто реально не дістаємо. Вони про це знають, і ведуть себе зухвало", - зізнається "Саймон".

У штабі АТО інформацію про артобстріл біля Троїцького підтвердили, проте кількість постраждалих українських військових не уточнили.