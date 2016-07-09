Бойовики обстріляли позиції біля Троїцького, є поранені бійці АТО - Лисенко
Сьогодні вранці бойовики обстріляли з артилерії українські позиції поблизу села Троїцьке Луганської області, серед бійців сил АТО є поранені.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.
"Сьогодні близько 4-ї ранку біля населеного пункту Троїцьке відбувся потужний артилерійський обстріл з боку бойовиків. Є постраждалі українські бійці, але точної кількості ми поки не знаємо", - сказав Лисенко.
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Раніше на своїй сторінці у Facebook журналіст Юрій Бутусов написав, що внаслідок цього обстрілу загинули 3 українських військових, ще 3 зазнали тяжких поранень, у 7 - легкі поранення.
За його словами, "атаку було відбито".
Нагадаємо, сьогодні вночі також було обстріляно КПВВ "Станиця Луганська".