У Мар'їнці і Красногорівці бойовики застосували 152-мм артилерію і 122-мм самохідні установки - штаб

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

Читайте такожЖебрівський: КПВВ на Донбасі не можуть працювати в цілодобовому режимі

На Маріупольському напрямку під вогонь з забороненої мінськими угодами 152-мм артилерії потрапили українські позиції в Мар'їнці і Красногорівці.

Також в Красногорівці бойовики застосували 122-мм самохідні установки. З 120-мм мінометів терористи били по Широкіному і Мар'їнці. Міномети калібру 82 мм супротивник використовував у Водяному, Лебединському та Березовому.

Читайте також"Відтіснили противника": українські військові розповіли про ситуацію в Авдіївській промзоні (відео)

Не припиняють бойовики збройні провокації на Донецькому напрямку. Гаряче було під Авдіївкою. Тут бойовики застосували 120 і 82-мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Також з мінометів калібру 120 терористи стріляли по Новоселівці Другій, а по бійцям АТО в Опитному і Зайцевому - з мінометів калібру 82 мм і гранатометів.

На Луганщині окупанти вели як прицільний так і безладний вогонь по Новоалександрівці, Станиці Луганській та Новозванівці.