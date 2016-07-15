Бойовики обстріляли контрольний пост "Майорськ", поранено прикордонника

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Сьогодні бойовики з артилерії відкривали вогонь по позиціях контрольного поста «Майорськ». Обстріл вівся з боку Горлівки близько першої години ночі. У результаті обстрілу отримав осколкове поранення один з військовослужбовців Держприкордонслужби. Прикордоннику на місці надали першу необхідну допомогу і доставили в медичний заклад. Загрози життю українського захисника немає", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Мар'їнці і Красногорівці бойовики застосували 152-мм артилерію і 122-мм самохідні установки - штаб

Крім того, вчора після 20:00 терористи за напрямом населеного пункту Олександрівка, який знаходиться на окупованій території, відкривали вогонь по позиціях контрольного поста «Маріїнка». Обстріл вівся з стрілецької зброї.