З опівночі в зоні АТО зафіксовано 21 обстріл позицій українських армійців – штаб АТО

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зокрема на Маріупольському напрямку російські окупаційні війська із 152 та 122 мм артилерії накривали позиції українських військових в Красногорівці. Також з 152 мм артустановок та мінометів калібру 120 мм бойовики обстріляли українських воїнів в Мар’їнці. По Широкиному та Новотроїцькому ворог застосував гранатомети, по Старогнатівці - великокаліберні кулемети та бронетехніку, а під Гранітним - стрілецьку зброю.

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На Донецькому напрямку після відносно спокійної ночі російські окупанти відкривали вогонь з 82 мм мінометів по укріпленнях в Опитному. Захисників Авдіївки бойовики обстріляли з гранатометів та великокаліберних кулеметів, а поблизу шахти Бутівка задіяли БМП.

На Луганщині по опорних пунктах сил АТО в районі Новоолександрівки терористи вели вогонь з великокаліберних кулеметів, а по Троїцькому стріляв ворожий снайпер.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні АТО внаслідок бойових дій один військовий загинув, четверо отримали поранення. Ще двох військових було поранено внаслідок підриву на вибуховому пристрої.