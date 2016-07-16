За добу в зоні АТО поранені 6 військовослужбовців, один - потрапив у полон

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. «За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в рядах українських військ немає, шість військовослужбовців отримали поранення», - сказав він.

Читайте такожСили АТО відбили два наступи бойовиків на Маріупольському напрямкуЗа словами Лисенка, один військовослужбовець потрапив у полон від час патрулювання з метою виявлення вибухонебезпечних предметів.

“Вчора вдень у Мар’їнці на прохання місцевих жителів група українських військовослужбовців відправилась на патрулювання з метою виявлення вибухонебезпечних предметів на дорозі, де ходять цивільні. Під час патрулювання наша група потрапила у засідку, в результаті чого один військовослужбовець потрапив у полон”, - поінформував речник АТО.

Також Лисенко повідомив, що один військовослужбовець, який отримав тяжке поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої 13 липня, помер у військовому госпіталі.