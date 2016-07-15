З початку доби у зоні АТО бойовики 26 разів відкривали вогонь по українських військових - штаб

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Російські окупаційні війська продовжують порушувати Мінські домовленості. З початку доби вони 26 разів відкривали вогонь по українських підрозділах в районі проведення АТО»,- зазначається в повідомленні.

На Донецькому напрямку під обстріли бойовиків зі 122 мм артилерії тричі потрапили українські військові у Невельському. З мінометів калібру 82 мм окупанти били по Зайцевому, Авдіївці, Верхньоторецькому та шахті «Бутівка». Також гранатомети бойовики застосували поблизу Опитного, бойові машини піхоти - біля Майорська, а стрілецьку зброю - по захисниках Луганського і Троїцького.

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На Маріупольському напрямку російські окупанти обстріляли опорні пункти сил АТО в Красногорівці з мінометів калібру 120 мм. Крім того, неподалік Старогнатівки по позиціях українських військових бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів, а в Широкиному - зі стрілецької зброї.

На Луганському напрямку НЗФ здійснювали неприцільний мінометний вогонь поблизу Новозванівки та Новоолександрівки, а Станицю Луганську обстріляли зі стрілецької зброї.