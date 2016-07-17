Сили АТО знищили двох і поранили трьох російських окупантів - розвідка

Протягом доби сили АТО знищили двох і поранили трьох військовослужбовців російських окупаційних військ.

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

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"16 липня загинули двоє та поранені троє військовослужбовців 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) і 3-ї окремої мотострілкової бригади (Горлівка) 1-го АК (Донецьк) ЗС РФ, а також 7-ї окремої мотострілкової бригади (Луганськ) 2-го АК (Луганськ) ЗС РФ", - повідомляє українська розвідка.

Крім того, встановлено особисті дані одного із загиблих військовослужбовців російських окупаційних військ - командир розрахунку гаубичної артилерійської батареї зі складу 3-ї окремої мотострілкової бригади (Горлівка) Віхляєв Олександр Володимирович (06.09.1982 р.).

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу на Донбасі проросійські терористи 77 разів відкривали вогонь по опорних пунктах українських військових, з них 37 - на Маріупольському, 31 - на Донецькому і 9 - на Луганському напрямках.