У місії ОБСЄ констатують наявність у зоні АТО забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

Говорячи про ситуацію поблизу тимчасово окупованої Горлівки, Хуг зазначив, що там минулого тижня було зафіксовано найнижчий рівень насильства за останні 6 тижнів. Водночас, за його словами, як і у попередні тижні, заборонені Мінськими домовленостями види озброєння "були застосовані багато разів".

Читайте такожПрикордонники підозрюють бойовиків у застосуванні забороненої лазерної зброї, що вражає сітківку ока

"І вони становлять близько 90% усіх артилерійських обстрілів, які були зафіксовані у даному регіоні, поблизу Горлівки", - сказав представник ОБСЄ.

За словами Хуга, збільшилася кількість випадків застосування сили в нічний час поблизу Широкиного та Комінтернового.

"Кількість порушень "режиму тиші" збільшилася на 25% за останні тижні. У вівторок більш як 60% усіх вибухів у Донецькій області були зафіксовані камерами СММ у Широкиному. Обмін вогнем у нічні часи поблизу Світлодарська і Дебальцевого збільшився на 60% у порівняння з минулим тижнем", - сказав представник ОБСЄ.

Читайте такожПід час бойового зіткнення під Мар'їнкою один військовий загинув, двох поранено

За його словами, "у вівторок ми бачили застосування 8 систем багатозалпового огню, порушення домовленостей про відведення такого виду зброї".

На уточнювальне запитання журналістів, де саме було зафіксовано це озброєння, Хуг зазначив, що "ми спостерігали у вівторок 8 "Градів", які застосовувалися у порушення домовленостей на територіях, контрольованих Україною, і 11 таких випадків на території, яка не контролюється українським урядом".

Представник ОБСЄ закликав відвести війська та "розірвати коло насильства".

"Ми знаємо, що необхідно для того, щоб зменшити рівень насильства. Необхідно, щоб був безпечний доступ для спостереження і також, щоб була побудована довіра між сторонами", - сказав він і додав, що Спільний центр з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) повинен займатися питаннями, що стосуються припинення насилля.

Крім того, відповідаючи на запитання щодо інформації про те, що бойовики готують населення тимчасового окупованих територій Донбасу до організованої протидії озброєній міжнародній миротворчій місії у випадку її введення на ці території, Хуг підтвердив, що "там були протести з точки зору підготувати якусь організовану діяльність у Луганській і Донецькій областях, (на території - УНІАН), яка не контролюється урядом України".

"Це не було спеціально спрямовано на моніторингову місію ОБСЄ", - сказав він і додав, поки що місія ОБСЄ залишається цивільною спостережною місією.

Також представник ОБСЄ зазначив, що у деяких зонах, які не контролюються урядом України, свобода пересування спостерігачів місії набагато більше обмежена, ніж на контрольованій території.