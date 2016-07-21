Захисники Авдіївки знову опинились під вогнем ворожих мінометів та гранатометів - штаб

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зокрема, на Донецькому напрямку, порушуючи Мінські угоди, російські окупаційні війська із 120 мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів били по захисниках Авдіївки. Міномети калібру 82 мм терористи застосували у Майорську та Пісках, а великокаліберні кулемети – в районі Троїцького та Нижнього Лозового.

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На Маріупольському напрямку з 82 мм мінометів, гранатометів, зенітних установок та стрілецької зброї бойовики двічі вели вогонь по Красногорівці, а згодом застосували танк.

Також з гранатометів окупанти стріляли по укріпленнях сил АТО у Гнутовому, з великокаліберних кулеметів під Мар’їнкою та стрілецької зброї – поруч Павлополя.

На Луганщині з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляна Станиця Луганська. Також гранатомети окупанти застосували під Новозванівкою.

Нагадаємо, найбільше, 33 обстріли, зафіксовано на Донецькому напрямку. Із забороненої Мінськими угодами 122 мм артилерії противник бив по Авдіївці, Семигір’ї, Кодемі та Кам’янці, а з 120 та 82 мм мінометів - по Дачі, Новгородському, Зайцевому та Авдіївці.