Бойовики обстріляли Комінтернове, щоб звинуватити у цьому українських військових – штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Цього разу противник зі сторони тимчасово окупованої території о 20:40 вів обстріл по населеному пункту Талаківка зі сторони Комінтернового. Намагаючись звинуватити українських військових у недотриманні умов припинення вогню, російські окупанти завдали обстрілу з мінометів великого калібру (82 і 120 мм) по північній та південній околиці Комінтернового", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу загорілося два житлових будинка, інформують у штабі.

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При цьому бойовики, за твердженням штабу АТО, намагалися використати фейкові телефонні дзвінки начебто від обуреного населення до моніторингової місії ОБСЄ.

У зв’язку з цим командування оперативно-тактичного угрупування "Маріуполь" наголошує, що українські військові "продовжують дотримуватися Мінських домовленостей, на провокації ворога не піддаються, вогонь у відповідь не відкривають".

"Зазначене дає усі підстави стверджувати, що російські окупанти намагалися імітувати обстріл сил АТО з населеного пункту Талаківка. Мета таких провокацій - скомпрометувати сили АТО, зірвати виконання комплексу заходів з виконання Мінських угод щодо припинення вогню", - наголосили у штабі.