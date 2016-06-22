На Донбасі за добу знищено одного бойовика, чотирьох поранено - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу Києві.

"Один бойовик "9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ)" загинув внаслідок "дружнього вогню" з великокаліберного кулемета", - заявив він.

За словами Лисенка, також було поранено чотирьох бойовиків з двох різних бандформувань, які діяли у складі диверсійно-розвідувальних груп на Донецькому напрямку.

Лисенко повідомив, що за минулу добу противник порушив режим тиші на Донецькому напрямку 13 разів.

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Ворог застосував важке озброєння одразу в декількох районах, зокрема в Майорську. По позиціях захисників Троїцького ворог випустив за добу 130 снарядів з мінометів. Важкі гармати, нарівні з гранатометами та кулеметами, терористи застосовували в Авдіївській промзоні. Під мінометним вогнем противника вчора опинилася шахта Путилівська (відома як Шахта Бутівка-Донецька).

Крім того, пізно ввечері по українських позиціях поблизу Миколаївки Другої, що на північ від окупованої Горлівки, бойовики випустили понад 20 артилерійських снарядів калібром 122 мм.

"На Луганському напрямку не припиняються обстріли Новозванівки. Пізно ввечері там противник відкривав вогонь з озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї", - повідомив Лисенко.

"На Маріупольському напрямку у порівнянні з минулими тижнями відносне затишшя. Жодного разу не було зафіксовано застосування важкого озброєння з боку окупантів. Продовжуються обстріли Мар’їнки та Красногорівки зі стрілецької зброї; там же були активними снайпери противника. На світанку незаконні збройні формування провели обстріл позицій сил АТО в районі Водяного. Поодинокі провокації відбулися у селах Тарамчук, Новотроїцьке, Гнутове і Талаківка", - зауважив Лисенко.

Всього, за даними речника АПУ з питань АТО, на Маріупольському напрямку відбулося 13 обстрілів позицій сил АТО.

Тим часом, попри небезпеку обстрілів, на передовій українські військові інженери проводять саперні роботи. За минулий тиждень сапери знешкодили 443 вибухонебезпечних предмета.