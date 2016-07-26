За добу в зоні АТО дістали поранення 5 військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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Нагадаємо, за минулу добу російські окупаційні війська 61 раз відкривали вогонь по підрозділах сил АТО.

Зокрема, 29 обстрілів було зафіксовано на Маріупольському напрямку, 27 - на Донецькому, 5 - на Луганському.

Як стверджує штаб АТО, ввечері в понеділок було 3 спроби ворожих ДРГ атакувати українські позиції - двічі у Мар'їнці та один раз у Авдіївці. В обох випадках сили АТО відстрілювалися, противник був змушений відступити.