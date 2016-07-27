Розвідка попередила про намагання російських військ спровокувати сили АТО на порушення "Мінська-2"

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

"Центр інформаційного протиборства (Новочеркаськ) Центру територіальних військ (Новочеркаськ) Південного військового округу (Ростов-на-Дону) збройних сил РФ активізує проведення інформаційних заходів на тимчасово окупованих територіях сходу України для звинувачення сил АТО у порушенні Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.

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"На 27 та 28 липня запланована “робота” представників російських та проросійських ЗМІ на передових позиціях 7 окремої мотострілецької бригади (Дебальцеве) та 6 окремого мотострілецького полку (Стаханов) 2 армійського корпусу (Луганськ) збройних сил РФ з метою відеофіксації можливої відповіді сил АТО на провокаційні обстріли противника на Артемівському та Дебальцевському напрямках", - заявили у розвідці.