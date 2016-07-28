Штаб АТО заявляє про різку активізацію обстрілів на Луганському напрямку, тепер найгарячіше - там

Зокрема, як повідомляє у Facebook прес-центр штабу АТО, на Донецькому напрямку зафіксовано 16 випадків відкриття вогню.

"Із заборонених Мінськими угодами 120-міліметрових мінометів, а також мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів, великокаліберних кулеметів і з стрілецької зброї противник бив по захисниках Авдіївки. Крім цього, вчора близько 11:30 в цьому населеному пункті наша розвідувальна група вступила у вогневий контакт з ворожими диверсантами. Бойове зіткнення тривало майже годину. В результаті професійних дій українських бійців ДРГ відступила", - сказано в повідомленні.

Також біля Зайцевого та Новоселівки Другої ворог застосував гранатомети, у Новогородському – БМП, а в Луганському стріляв з гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперських гвинтівок.

Читайте такожПорошенко вважає, що безпілотники з США допоможуть у запобіганні порушень "режиму тиші" на Донбасі

На Маріупольському напрямку окупанти 10 разів порушували режим припинення вогню. Зокрема, із 82-міліметрових мінометів обстріляні українські опорні пункти у Старогнатівці. Крім того, гранатомети та великокаліберні кулемети ворог задіяв у Водяному, біля Мар’їнки застосував танк, а в Широкиному – стрілецьку зброю.

На Луганщині ворог 18 разів як прицільно так і хаотично обстрілював українських армійців з 82-міліметрових мінометів під Новозванівкою, Новоолександрівкою, Богуславським, Кримським та селищем Велика Кошарна.

Крім того, гранатомети супротивник використав у Попасній та Лопаскиному.