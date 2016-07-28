Бойовики за день 13 разів обстріляли українських військових на Донбасі - штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Упродовж сьогоднішньої доби в районі проведення АТО російські окупаційні війська 13 разів відкривали вогонь по позиціях української армії", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО загинув один військовий, ще один поранений

Зокрема, на Донецькому напрямку бойовики із 82 мм мінометів та гранатометів різних систем обстрілювали українські опорні пункти із мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, під гранатометний вогонь потрапили українські воїни у Мар’їнці та Лебединському.

На Луганщині з опівночі та упродовж дня зберігалося відносне затишшя.