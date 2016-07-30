Російські ЗМІ розповіли про долю українських комплексів ППО, які залишилися в окупованому Криму

Російські військові не будуть використовувати українські комплекси ППО С-300, які залишилися в окупованому РФ Криму, повідомило РІА Новини джерело в силових структурах Криму.

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Він уточнив, що С-300 знаходяться на складах, їх не будуть ані ремонтувати, ані експлуатувати.

«Комплекси ППО-300, що залишилися в Криму після України, будуть законсервовані, і не будуть використовуватися російською армією»,— заявило джерело.

У суботу в Севастополі відбулася церемонія відкриття сервісного центру концерну "Алмаз-Антей", який буде обслуговувати російські комплекси ППО, які перебувають у Криму.

Раніше повідомлялося, що в Криму розміщені російські комплекси ППО С-400 "Тріумф". На думку представників окупаційної влади Криму, вони надійно захистять півострів від будь-якої повітряної атаки.

Як повідомляв УНІАН, з лютого 2014 року Росія окупувала частину території України – Крим і східну частину Донбасу - й розв'язала кровопролитну війну, в ході якої було вбито близько 10 тис. осіб. Крім того, майже 2 млн людей були змушені покинути свої будинки. Велика частина населення РФ продовжує схвалювати дії керівництва своєї країни.