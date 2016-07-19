Порошенко під час зустрічі з депутатами Європарламенту наголосив на необхідності координації дій для деокупації Криму

Як зазначають у прес-службі, глава держави поінформував депутатів Європарламенту про ситуацію на Донбасі.

Порошенко підкреслив, що Росія та підтримувані нею бойовики не виконують безпекові положення Мінських угод, що не дає можливості перейти до політичного процесу.

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Президент також наголосив на необхідності координації дій для деокупації Криму та припинення порушення прав українців на півострові.

Крім того, Порошенко високо оцінив незмінну підтримку ALDE територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України та жорстку позицію щодо засудження російської агресії проти України та незаконної анексії Росією Криму.