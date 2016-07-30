Озброєний солдат-контрактник, який втік з військової частини в зоні АТО, затриманий на Донеччині.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національної поліції України.

Зазначається, що на пошуки військовослужбовця, який вчора, 29 липня, самовільно залишив розташування у м. Мар’їнці з автоматом та чотирма повними магазинами, були орієнтовані усі сили Нацполіції та Служби безпеки України.

Повідомлення про подію надійшло до поліції вчора о 16.50. Командування виявило відсутність у військовій частині 33-річного солдата, який служив за контрактом. Встановлено, що чоловік є мешканцем Олександрівського району Донецької області.

Поліцейські негайно організували розшукові заходи, були сповіщені всі силові структури.

«Були задіяні наряди Нацгвардії та військової служби правопорядку. Менш як за добу розшукуваний озброєний військовослужбовець був затриманий і буде переданий військовій прокуратурі», - підкреслюється в повідомленні.