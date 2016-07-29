З військової частини в зоні АТО втік озброєний автоматом "контрактник" (фото)
23:48, 29 липня 2016Суспільство
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З військової частини В2612 (Мар'їнка, Донецька область) сьогодні, 29 липня втік військовослужбовець за контрактом Ліснянський Анатолій Петрович 1983 р.н.
Відпрацьовуються всі версії з приводу місцезнаходження військовослужбовця / Фото УНІАН
Він озброєний автоматом і має при собі 4 повних магазини з патронами, повідомляє 112.ua.
Розшук військовослужбовця триває, а орієнтування на нього було передано поліції.
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За інформацією обізнаного джерела, відпрацьовуються всі версії з приводу місцезнаходження військовослужбовця, не виключається, що він може перебувати за місцем свого проживання або перейти на бік сепаратистів.
Фото: ДТП / Kiev.ua
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