З військової частини в зоні АТО втік озброєний автоматом "контрактник" (фото)

Він озброєний автоматом і має при собі 4 повних магазини з патронами, повідомляє 112.ua.

Розшук військовослужбовця триває, а орієнтування на нього було передано поліції.

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За інформацією обізнаного джерела, відпрацьовуються всі версії з приводу місцезнаходження військовослужбовця, не виключається, що він може перебувати за місцем свого проживання або перейти на бік сепаратистів.