Доба в зоні АТО: Бойовики обстріляли населені пункти навколо Донецька, на Луганщині - затишшя

Російські окупаційні війська продовжують дестабілізувати ситуацію в районі проведення АТО. Ворог 38 разів відкривав вогонь по позиціях підрозділів Збройних сил України. Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 6:00 ранку 4 серпня.

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З другої години ночі противник поновив обстріли житлових кварталів населених пунктів поблизу Донецька.

"Найбільше – 21 випадок застосування зброї супротивником зафіксовано на Донецькому напрямку. Під вогонь 120 та 82-мм мінометів та гранатометів неодноразово потрапили позиції українських воїнів в Авдіївці та Майорську. В Зайцевому ворог порушив Мінські домовленості, двічі відкривши вогонь з важкої артилерії, застосувавши заборонені 122-мм артснаряди", - йдеться у повідомленні.

Вогонь з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї противник вів у Невельському та Троїцькому. У Новгородському, окрім цього застосовано БМП. Поблизу Авдіївки зафіксовано вогонь зенітної установки та снайперську пару.

На Маріупольському напрямку було неспокійно на двох ділянках фронту: Красногорівка – Мар’їнка та Гнутове – Широкине, де ворог активно вів мінометний та кулеметний вогонь по опорних пунктах сил АТО. У Широкиному супротивник застосував важку артилерію, а у Мар’їнці БМП. В Красногорівці та Гранітному зафіксовано снайперську активність.

На Луганщині протягом доби спостерігалось відносне затишшя, відзначили у штабі.