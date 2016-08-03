Бойовика, який вчинив теракт на блокпосту під Маріуполем, судитимуть заочно - ГПУ

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Головною військовою прокуратурою ГПУ закінчено спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо Бобарикіна. Йому інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 3 ст. 258 (терористичний акт), ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв) та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) КК України. Підозрюваного оголошено у розшук та судом надано дозвіл на його затримання.

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Обвинувальний акт щодо Бобарикіна 1 серпня було направлено до суду для розгляду по суті за процедурою спеціального судового розгляду (заочного засудження).

Максимальна міра покарання за вчинення вказаних злочинів - довічне позбавлення волі, додали в ГПУ.

В Генпрокуратурі нагадали, що 1 листопада 2014 року колишній офіцера Збройних Сил України Захар Бобарикін, будучи учасником терористичної організації «ДНР», діючи за попередньою змовою з представниками спецслужб РФ та учасниками диверсійно-розвідувальної групи «Сват» терористичної організації «ДНР», незаконно виготовив вибуховий пристрій, розмістив його в автомобілі «ИЖ-2515» та із застосуванням якого 2 листопада вчинив теракт у вигляді вибуху на блокпосту № 4914 сил АТО (м. Маріуполь). Внаслідок теракту загинули двоє військовослужбовців Національної гвардії України, ще двоє осіб отримали тілесні ушкодження.