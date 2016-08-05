За добу в зоні АТО внаслідок обстрілів бойовиків поранені 2 військових

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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«За минулу добу, на щастя, загиблих серед наших військовослужбовців немає. Двоє отримали поранення. Це сталося внаслідок обстрілів", - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загиблих серед українських військових не було, семеро - зазнали поранень.