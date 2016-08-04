За минулу добу на Донбасі поранено сімох українських військових - АП

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За добу, що минула, на щастя, загиблих не було, однак сім бійців зазнали поранень", - сказав він.

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