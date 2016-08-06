За минулу добу в зоні АТО поранено чотирьох українських військових

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, 2 військовослужбовців отримали поранення в ході бойових дій, ще 2 підірвалися на розтяжках", - сказав Мотузяник.

За його словами, на Луганському напрямку вчора противник порушив режим тиші поблизу Попасної та двічі у Кримському, що на північ від Бахмутської траси. Лише у другому випадку один з обстрілів був прицільним, решта – лише збройні провокації ворога.

На Донецькому напрямку попри тенденцію до загального зниження інтенсивності бойових дій, бандформування продовжують застосовувати важке озброєння, зокрема міномети та артилерію. Так, у Авдіївці, найгарячішій точці останніх тижнів, вчора бойовики випустили по українських позиціях більше 100 мін та 5 снарядів крупнокаліберної артилерії. Обстріли велися переважно вдень. Іншими районами застосування ворогом мінометів були Луганське, північні околиці Горлівки та селище Невельське Ясинуватського району. Також неодноразово бойовики порушували тишу в районі Донецького аеропорту.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулися 19 ворожих обстрілів, половина яких – з важкого озброєння.

На Маріупольському напрямку доба розпочалася з потужних мінометних обстрілів сил АТО в районі Красногорівки. Після першої години ночі встановилося затишшя, що тривало до пізнього вечора. Активні бойові дії на цих рубежах оборони відновилися близько десятої вечора, коли протягом двох годин по українських позиціях терористи випустили понад 50 мінометних мін.

У сусідній Мар’їнці після опівнічного мінометного обстрілу вчергове вони порушили режим тиші вже після обіду, встигнувши провести до заходу сонця чотири збройні провокації із застосуванням гранатометів та кулеметів.

Далі на південь НЗФ порушували режим припинення вогню у Богданівці, Старогнатівці, Гнутовому, Водяному та Широкиному. Найбільш гаряче було в Широкиному, де бойовики в обід обстрілювали українські позиції з озброєння на БМП, а ввечері протягом двох годин застосовували гранатомети та стрілецьку зброю проти українських військових.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбулося 28 ворожих обстрілів, третина яких – з важкого озброєння.