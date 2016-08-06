Замах на ватажка "ЛНР" Плотницького: з'явилися подробиці та відео з місця вибуху

Як написав Ківа у своєму Facebook, за інформацією лікарів з лікарні, в яку привезли Плотницького, він у важкому стані.

"Після вибуху, джип Плотницького завантажили на евакуатор і доставили в лікарню, там і діставали вже Плотницького - це говорить про те, що поранення були дуже серйозні й ніхто не ризикнув витягати з підірваного автомобіля на місці події", - повідомив Ківа.

При цьому він розповів, що один охоронець Плотницького, який також був у машині на момент вибуху, загинув, ще двоє поранені.

Водночас керівництво так званої "ЛНР" заявляє про відсутність загрози життю ватажка терористичної організації Ігоря Плотницького.

Як зазначається у повідомленні "ради міністрів ЛНР", стан здоров'я Плотницького, на якого сьогодні було скоєно замах, стабільний.

"Сьогодні о 7:50 було скоєно замах на голову ЛНР. Факти на місці події говорять про те, що це терористичний акт. Для розслідування події створена робоча група, в яку входять всі силові відомства. На даний момент стан здоров'я Плотницького стабільний, загрози життю немає", - йдеться в повідомленні.

При цьому в мережі з'явилося відео з місця вибуху. На ньому видно, що хоч авто і сильно зіпсовано, воно не згоріло.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні колишній народний депутат від Партії регіонів Олег Царьов повідомив, що Плотницький знаходиться в лікарні у важкому стані через підрив автомобіля. За повідомленням російських ЗМІ, вибух стався вранці в Луганську.

Пізніше радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт підтвердив інформацію про замах на Плотницького.

У бойовиків поспішили покласти відповідальність на "українських диверсантів", проте прес-секретар Адміністрації президента Олександр Мотузяник заявив в ході сьогоднішнього брифінгу, що українська сторона не причетна до замаху на Плотницького.