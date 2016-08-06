Замах на Плотницького: у бойовиків "ЛНР" повідомляють про важкий стан їхнього лідера

Про це повідомляє підконтрольний терористам ЛНР "Луганський інформаційний центр".

Повідомляється, що Плотницький госпіталізований в одну з луганських лікарень.

Вибух стався в Луганську на перехресті вулиць Карпінського і Ватутіна. При вибуху також поранено кілька людей, пошкоджено фасади прилеглих будівель, заявляють у "ЛНР".

У свою чергу один з найактивніших прихильників "русського мира", екс-регіонал Олег Царьов заявляє, що стан Плотницького важкий, і звинувачує в події "українських диверсантів".

Лидер ЛНР Игорь Плотницкий в тяжёлом состоянии находится в больнице. Машина попала под направленный взрыв большой силы. Основная версия ДРГУ — Олег Царев (@OlegTsarov) August 6, 2016

Як повідомляв УНІАН, про вибух в авто Плотницького стало відомо вранці 6 серпня з російських ЗМІ. Тоді повідомлялося про двох поранених, проте не вказувалося, чи є в їхньому числі Плотницький.