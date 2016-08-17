В промзоні Авдіївки загинули двоє військових, ще четверо поранені – депутат

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Євген Дейдей.

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«Авдіївка. Промзона. Знову неспокійно... За попередньою інформацією, двоє загиблих і 4 поранених...», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції отримали поранення 8 українських військових. Крім цього, російські окупаційні війська 52 рази відкривали вогонь по українських підрозділах. Зокрема, 23 рази - на Донецькому, 20 - на Маріупольському напрямку і 9 - на Луганщині.