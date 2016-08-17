В промзоні Авдіївки загинули двоє військових, ще четверо поранені – депутат
17:50, 17 серпня 2016Війна
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У промисловій зоні Авдіївки, за попередніми даними, загинули двоє українських військових, четверо дістали поранень.
У промисловій зоні Авдіївки загинули двоє українських військових / facebook.com/GeneralStaff.ua
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Євген Дейдей.
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«Авдіївка. Промзона. Знову неспокійно... За попередньою інформацією, двоє загиблих і 4 поранених...», - написав він.
Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції отримали поранення 8 українських військових. Крім цього, російські окупаційні війська 52 рази відкривали вогонь по українських підрозділах. Зокрема, 23 рази - на Донецькому, 20 - на Маріупольському напрямку і 9 - на Луганщині.
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