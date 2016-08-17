За добу в зоні АТО зазнали поранень 8 військових
13:05, 17 серпня 2016Війна
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За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції зазнали поранень 8 українських військових.
За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих українських військових не було / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.
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«За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих українських військових не було, восьмеро наших бійців були поранені», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, минулої доби російські окупаційні війська 52 рази відкривали вогонь по українських підрозділах. Зокрема, 23 рази - на Донецькому, 20 - на Маріупольському напрямку і 9 - на Луганщині.
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