Бойовики активізувались по всій лінії розмежування, били із важкої зброї - штаб АТО

Ситуація в зоні АТО залишається неспокійною, проте контрольованою. Бойовики, грубо порушуючи Мінські домовленості, активізувались по всій лінії розмежування. Про це йдеться у зведенні штабу АТО станом на ранок середи, 17 серпня.

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"На Маріупольському напрямку противник випустив 60 снарядів із 122-мм артилерії по Чермалику, гатив з великокаліберних гармат того ж калібру по Новоселівці та Мар’їнці. Артилерійські установки калібру 152-мм застосував у Рибінському. У Славному, Красногорівці та Лебединському, Чермалику та Широкиному ворог відкривав мінометний вогонь. У Новогригорівці та Мар’їнці противник задіяв БМП. На цьому ж напрямку проявив себе снайпер", - повідомили у штабі.

На Донецькому напрямку найгарячішими точками залишаються Авдіївка, Зайцеве, Майорськ та Луганське, де супротивник обстрілював українські опорні пункти з мінометів калібру 120 та 82-мм, гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру. Також на Донеччині неспокійно було у Верхньоторецькому, Кам’янці, Новоселівці другій та Новгородському.

"По позиціях у Врубівці, що на Луганщині, вівся вогонь з важкої артилерії 122 калібру. Різного типу гранатомети застосував ворог по укріпленнях у Станиці Луганській, Новоалександрівці та Попасній", - додали у штабі.

Крім того, у Попасній противник задіяв БМП. Не припиняє ворог збройні провокації з використанням стрілецької зброї. У Новоалександрівці та Станиці Луганській активізувалась снайперська пара.