За добу в зоні АТО поранені 6 українських військових
12:56, 22 серпня 2016Війна
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За добу в зоні проведення АТО внаслідок бойових дій 6 українських військових зазнали поранень.
REUTERS
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
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«За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих немає, але шестеро українських військових отримали поранення», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО в результаті обстрілу бойовиків двоє українських військовослужбовців отримали поранення, жоден воїн не загинув.
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