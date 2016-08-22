За добу в зоні АТО поранені 6 українських військових

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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«За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих немає, але шестеро українських військових отримали поранення», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО в результаті обстрілу бойовиків двоє українських військовослужбовців отримали поранення, жоден воїн не загинув.