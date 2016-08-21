В АП повідомили про двох поранених українських бійців і трьох знищених бойовиків

Про це, як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

“За минулу добу жоден український військовий не загинув, проте двоє наших бійців були поранені. Зараз вони знаходяться в лікарні у Курахове, їх життю нічого не загрожує", - сказав він.

Також Мотузяник додав, що за минулу добу троє бойовиків були знищені і четверо поранені.

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За словами спікера, на Луганському напрямку бойовики порушили режим припинення вогню 7 разів. При цьому вони здійснювали свої провокації головним чином з гранатометів і стрілецької зброї поблизу населених пунктів Золоте і Кримське.

На Донецькому напрямку більшість обстрілу здійснювали бойовики в бік населених пунктів Піски, Авдіївка, Дослідне.

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«Майже кожен з цих обстрілів здійснювався з важкого озброєння: з мінометів 120-го і 82-го калібру. Біля Авдіївки бойовики застосували артилерію калібром 152 міліметра. Всього на цій ділянці окупанти випустили 179 хв і 63 артилерійські снаряди», - повідомив Мотузяник.

За словами спікера, на Маріупольському напрямку бойові дії тривають по всій ділянці фронту.

«Гаряче всього було поблизу Мар'їнки, де бойовики використовують досить широкий спектр озброєння: від стрілецької зброї і гранатометів до мінометів і вогню бронетехніки ... Всього на Маріупольському напрямку бандформування 30 разів відкривали вогонь, у 12 випадках застосовували важку зброю та вогонь бронетехніки», - сказав Мотузяник.