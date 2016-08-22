Бойовики з мінометів і гранатометів обстріляли низку позицій сил АТО на всіх напрямках

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "На Донецькому напрямку супротивник із артилерії калібру 152 мм та 122 мм бив по наших позиціях у Авдіївці. З мінометів різного калібру, гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог відкривав вогонь по укріпленнях в Новоселівці Другій та Луганському. З мінометів калібру 82 мм вогонь вівся по Верхньоторецькому та Світлодарську. Поблизу Майорську та Луганського противник задіяв бойові машини піхоти. У Верхньоторецькому активізувався снайпер".

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Також у прес-центрі зазначили, що на Маріупольському напрямку із заборонених Мінськими угодами 122 мм артилерії та 120 мм мінометів ворог обстріляв українських воїнів у Новотроїцькому. У Красногорівці російські окупанти вели вогонь по наших позиціях із мінометів, а згодом задіяли бронетехніку. По захисниках Широкиного супротивник відкривав вогонь з мінометів 120 та 82 мм калібру, автоматичних станкових гранатометів та кулеметів, пізніше застосував БМП. Біля Гранітного відкривався кулеметний вогонь. У Мар’їнці ворогом застосовувались гранатомети та кулемети великого калібру, зафіксовано також використання снайперської зброї.

В Луганській області позиції ЗСУ в районі Новоолександрівки та Троїцького противник обстрілював з мінометів 82 мм калібру, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, по Попасній застосував гранатомети, а у Новозванівці та Новоолександрівці відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Ближче до опівночі поблизу населеного пункту Тошковка відкрив неприцільний вогонь з артилерійської установки 122 мм калібру.

"Двічі за добу зафіксовано спроби ведення противником повітряної розвідки", - підсумували в прес-центрі.