В Україну вчервоге вторгся конвой з вантажем від Путіна

Про це повідомляє прес-служба МНС Росії.

У четвер колона "перетнула українсько-російський кордон, маршрут до пунктів пропуску пройдений без затримок, непередбачених ситуацій у дорозі не сталося".

Читайте такожНа Донбас вирушив "ювілейний" путінський "гумконвой"

У російському відомстві стверджують, що 600 тонн вантажу - це "продукти харчування, предмети першої необхідності, медикаменти та навчальна література".

Як повідомляв УНІАН, РФ з серпня 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані «гуманітарні конвої». Митну і прикордонну служби України не допускають до огляду цих вантажівок. Українська сторона заявляла про отримання доказів того, що в цих вантажівках серед ящиків з продуктами харчування була зброя, боєприпаси та протитанкові гранати. У МЗС України неодноразово вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої «гуманітарної допомоги».