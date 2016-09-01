Бойовики навмисно відправляють на передову "молоде поповнення" - розвідка

Про це повідомляється на сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Читайте такожУ розвідці розповіли про випробування новітніх російських розвідувальних вогневих комплексів на Донбасі

«Протягом доби підтверджені втрати противника склали шість загиблих та одинадцять поранених військовослужбовців 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка), 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) та 1 окремої мотострілецької бригади (Комсомольське) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ, а також 2 (Луганськ) та 7 (Дебальцеве) окремих мотострілецьких бригад 2 АК (Луганськ) ЗС РФ», - йдеться у повідомленні.

У розвідці зауважили, що втрати особового складу 7 окремої мотострілецької бригади (Дебальцеве) 2 АК ЗС РФ частково пов’язані «із навмисним направленням на передові позиції молодого поповнення (на слензі російських офіцерів – “м’яса”) без проходження курсу бойової підготовки».

Зазначається, що поповнення прибуває до з’єднання у рамках кампанії з примусової мобілізації, що розпочалась 8 серпня, осіб чоловічої статі тимчасово окупованих територій Донбасу.