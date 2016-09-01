З опівночі на Донбасі немає жодного обстрілу - Полторак

Як зауважив міністр, йому кожні 15 хвилин звітують щодо ситуації на сході України.

"Я сьогодні зранку був приємно вражений гарним настроєм, що на дев'яту ранку, починаючи з 00:00 годин, у нас немає жодного обстрілу", - сказав Полторак і додав: "Я сподіваюсь, що так воно буде і далі".

При цьому глава оборонного відомства наголосив, що останнє загострення на Сході він пов'язує з підготовкою і проведенням Росією навчань "Кавказ-2016". Зокрема, на його думку, ці військові навчання, які Росія проводить на кордоні з Україною, є небезпечними. «Я б сказав, що вони є провокаційними. Збройні сили України реагують, готуються, відслідковують, і на сьогодні Збройні сили Україні - це інші збройні сили, ніж були у 2014 році. Ми стали зовсім іншими, і ми розуміємо, які загрози у нас є. І ми звичайно будемо реагувати на усі виклики, які будуть", - заявив Полторак.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко заявив, що чекає на рішення президента Російської Федерації Володимира Путіна щодо підтримки ініціативи України про припинення вогню на Донбасі з 1 вересня.

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Нагадаємо, українська сторона в зв'язку з недотриманням бойовиками режиму припинення вогню ініціювала проведення екстреної відеоконференції Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі.

Скайп-зустріч пропонується провести 1 вересня о 12:00. 26 серпня Тристороння контактна група за участю представників ОРДЛО заявила про необхідність повного безстрокового припинення вогню на Донбасі з 1 вересня 2016 року.