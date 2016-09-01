З опівночі на Донбасі немає жодного обстрілу - Полторак

09:25, 01 вересня 2016
Війна
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Міністр оборони України Степан Полторак заявляє, що станом на 9:00 1 вересня, починаючи з опівночі, на Донбасі немає жодного обстрілу.

REUTERS

Як зауважив міністр, йому кожні 15 хвилин звітують щодо ситуації на сході України.

"Я сьогодні зранку був приємно вражений гарним настроєм, що на дев'яту ранку, починаючи з 00:00 годин, у нас немає жодного обстрілу", - сказав Полторак і додав: "Я сподіваюсь, що так воно буде і далі".

При цьому глава оборонного відомства наголосив, що останнє загострення на Сході він пов'язує з підготовкою і проведенням Росією навчань "Кавказ-2016". Зокрема, на його думку, ці військові навчання, які Росія проводить на кордоні з Україною, є небезпечними. «Я б сказав, що вони є провокаційними. Збройні сили України реагують, готуються, відслідковують, і на сьогодні Збройні сили Україні - це інші збройні сили, ніж були у 2014 році. Ми стали зовсім іншими, і ми розуміємо, які загрози у нас є. І ми звичайно будемо реагувати на усі виклики, які будуть", - заявив Полторак.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко заявив, що чекає на рішення президента Російської Федерації Володимира Путіна щодо підтримки ініціативи України про припинення вогню на Донбасі з 1 вересня.

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Нагадаємо, українська сторона в зв'язку з недотриманням бойовиками режиму припинення вогню ініціювала проведення екстреної відеоконференції Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі.

Скайп-зустріч пропонується провести 1 вересня о 12:00. 26 серпня Тристороння контактна група за участю представників ОРДЛО заявила про необхідність повного безстрокового припинення вогню на Донбасі з 1 вересня 2016 року.

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