Ситуація в зоні АТО залишається стабільною, втрат серед військових немає - АП

Про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

"Котру добу поспіль у нас добрі новини. За минулу добу жоден український військовослужбовець не загинув і не отримав поранення", - сказав він.

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За словами Лисенка, з моменту домовленостей про перемир'я з 1 вересня ситуація в зоні проведення АТО "залишається стабільною".

Третю добу поспіль жоден український військовий не загинув. Вчора, нагадаємо, також не було і поранених.

Лисенко також повідомив, що кількість порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків залишається низькою.

Разом з тим українські військові, за його словами, готові дати ворогу відсіч в разі ускладнення ситуації.

Лисенко також поінформував, що на Луганському напрямку перемир’я зберігалося по всій ділянці фронту протягом минулої доби.

На Маріупольському напрямку бойовики 9 разів порушили перемир’я, а на Донецькому - провокації здійснювалися 7 разів в районах Авдіївки та Верхньоторецького. «Всі вони були з легкої зброї, і кожна тривала від 5 до 15 хвилин», - уточнив Лисенко.