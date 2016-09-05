Розвідка розповіла про бій українських військових з ДРГ бойовиків біля Троїцького

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

"Відбулось бойове зіткнення сил АТО з розвідувальною групою противника у районі н.п.Троїцьке. У районах н.п.Авдіївка та Мар’їнка діяли снайперські групи противника", - зазначають розвідники.

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"На тимчасово окупованих територіях сходу України режим припинення вогню в цілому виконувався. Обстрілів з важкого озброєння не зафіксовано, але відмічено збільшення обстрілів зі стрілецької зброї та 82-мм мінометів", - йдеться в повідомленні ГУР.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру штабу АТО, минулої доби російсько-окупаційні війська 20 разів відкривали вогонь по позиціях українських підрозділів.