ФСБ залякує жителів окупованої Луганщини через поширення відкритих проукраїнських настроїв – розвідка

Про це повідомляється на сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

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"У зв’язку із зростанням відкритих проявів проукраїнських настроїв серед населення тимчасово окупованих районів Луганської області, у т.ч. стихійних зібрань для демонстративного осуду діяльності російських окупаційних військ та зрадників, співробітниками ФСБ РФ активізовано заходи щодо залякування місцевих жителів та посилення поліцейського режиму", - йдеться у повідомленні.

У розвідці зауважили, що з початку вересня у ключових містах області: Луганську, Стаханові, Дебальцевому демонстративно, без будь-яких юридичних підстав, прослуховуються телефонні розмови місцевих жителів та проводяться заходи із розширення мережі інформаторів.

"За кожним фактом зафіксованого невдоволення діями російських окупаційних військ та т.зв. "влади ЛНР", а також підтримки України проводиться затримання "порушників" та їх залякування наслідками, у т.ч. можливою кримінальною відповідальністю за будь-яким вигаданим обвинуваченням", - повідомили в ГУР Міноборони.