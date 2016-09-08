У МЗС РФ розповіли, що обговорювали Лавров й представник ОБСЄ на зустрічі в Москві
16:39, 08 вересня 2016Війна
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Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров і спеціальний представник чинного голови ОБСЄ по Україні Мартін Сайдік на зустрічі відзначили необхідність виконання сторонами конфлікту на Донбасі Мінських домовленостей.
Сайдік перебуває у Москві з робочим візитом / unmultimedia.org
Про це йдеться у повідомленні МЗС РФ.
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«Під час зустрічі предметно обговорено проблематику врегулювання кризи в Україні з акцентом на необхідність невідкладного виконання сторонами конфлікту своїх зобов'язань за мінським комплексу заходів. Розглянуто також різні аспекти діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні», - йдеться в повідомленні.
Сайдік перебуває в Москві з робочим візитом.
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