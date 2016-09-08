У МЗС РФ розповіли, що обговорювали Лавров й представник ОБСЄ на зустрічі в Москві

Про це йдеться у повідомленні МЗС РФ.

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«Під час зустрічі предметно обговорено проблематику врегулювання кризи в Україні з акцентом на необхідність невідкладного виконання сторонами конфлікту своїх зобов'язань за мінським комплексу заходів. Розглянуто також різні аспекти діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні», - йдеться в повідомленні.

Сайдік перебуває в Москві з робочим візитом.