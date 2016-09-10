У штабі АТО побачили ознаки деескалації на Донбасі: "лише" 14 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ
Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається контрольованою та зберігає ознаки деескалації: з опівночі на лінії зіткнення зафіксовано 14 випадків порушення «режиму тиші» з боку російсько-окупаційних військ.
Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.
Зокрема, на Маріупольському напрямку зафіксовано 3 порушення “режиму тиші”. Так, бойовики обстріляли Гранітне з стрілецької зброї. А по Водяному російсько-окупаційні війська застосували гранатомети.
На Луганському напрямку зафіксовано 5 обстрілів: ворог вів турбуючий вогонь з гранатометів та кулеметів по Новозванівці, також тут бойовики застосували 120-мм міномети.
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На Донецькому напрямку зафіксовано 6 порушень “режиму тиші”. Провокативні обстріли противник вів по позиціях українських захисників в Авдіївці та Верхньоторецькому з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.
Але, незважаючи на провокативні дії бойовиків, Збройні сили України неухильно дотримуються Мінських угод, наголосили у штабі АТО.