У штабі АТО побачили ознаки деескалації на Донбасі: "лише" 14 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ

Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.

Зокрема, на Маріупольському напрямку зафіксовано 3 порушення “режиму тиші”. Так, бойовики обстріляли Гранітне з стрілецької зброї. А по Водяному російсько-окупаційні війська застосували гранатомети.

На Луганському напрямку зафіксовано 5 обстрілів: ворог вів турбуючий вогонь з гранатометів та кулеметів по Новозванівці, також тут бойовики застосували 120-мм міномети.

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На Донецькому напрямку зафіксовано 6 порушень “режиму тиші”. Провокативні обстріли противник вів по позиціях українських захисників в Авдіївці та Верхньоторецькому з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

Але, незважаючи на провокативні дії бойовиків, Збройні сили України неухильно дотримуються Мінських угод, наголосили у штабі АТО.