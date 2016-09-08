"Режим тиші" в зоні АТО: бойовики здійснили 20 обстрілів, важке озброєння не застосовували

Cитуація в зоні АТО залишається контрольованою і загалом характеризується дотриманням "режиму тиші". Про це станом на шосту ранку 8 вересня у своєму Facebook повідомляє штаб АТО.

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Зокрема, на Донецькому напрямку провокативні обстріли з боку противника велися поблизу Авдіївки, при цьому ворог застосовував 82-мм міномети, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. А по Верхньоторецькому, Луганському - кулемети та стрілецьку зброю. По Новоселівці Другій окупанти застосували гранатомети.

"На Маріупольському напрямку неспокійно було поблизу Широкиного, де бойовики застосували міномети калібром 82-мм, гранатомети та кулемети. Також в районі Мар’їнки та Старогнатівки ворог вів турбуючий вогонь зі стрілецької зброї. Крім того, бойовики стріляли по захисникам Широкиного з БМП, кулеметів та стрілецької зброї", - сказано у повідомленні.

На Луганському напрямку ворог вів вогонь по Новоолександрівці з гранатометів та кулеметів, а по Попасній - з стрілецької зброї.

На Луганському та Маріупольському напрямках зафіксовано проліт 3 безпілотників.

У штабі додали, що важке озброєння ворог не застосовував.

Збройні сили України неухильно дотримуються Мінських угод.

"У зоні АТО на спеціально обладнаних навчальних полігонах, підрозділи Збройних сил проводять бойове залагодження, вдосконалюючи професійний вишкіл та підвищуючи рівень вогневої підготовки. Стрільби проводяться згідно плану бойової підготовки військових частин та заздалегідь погоджуються з органами місцевої влади", - підсумували у штабі.