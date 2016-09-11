Бойовики 9 разів порушили "режим тиші" - штаб АТО

Бойовики за сьогодні 9 разів порушили «режим тиші», повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО отримав поранення один український військовий

Зокрема, як наголошується у зведенні станом на 18.00, на Маріупольському напрямку терористи 5 разів обстріляли українські опорні пункти у Широкиному та Водяному, застосовуючи артилерію та міномети.

«На Донецькому напрямку зафіксовано 4 порушення “режиму тиші”. Провокативні обстріли з боку противника велися по позиціях українських захисників у Авдіївці та Луганському з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

«Але, незважаючи на провокативні дії бойовиків, Збройні Сили України неухильно дотримуються Мінських угод», - додали в штабі.