Бойовики 9 разів порушили "режим тиші" - штаб АТО
На Маріупольському напрямку терористи 5 разів обстріляли українські опорні пункти в Широкиному та Водяному, застосовуючи артилерію і міномети.
Бойовики за сьогодні 9 разів порушили «режим тиші», повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.
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Зокрема, як наголошується у зведенні станом на 18.00, на Маріупольському напрямку терористи 5 разів обстріляли українські опорні пункти у Широкиному та Водяному, застосовуючи артилерію та міномети.
«На Донецькому напрямку зафіксовано 4 порушення “режиму тиші”. Провокативні обстріли з боку противника велися по позиціях українських захисників у Авдіївці та Луганському з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.
«Але, незважаючи на провокативні дії бойовиків, Збройні Сили України неухильно дотримуються Мінських угод», - додали в штабі.