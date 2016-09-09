Порошенко і Меркель домовилися активізувати зусилля для виконання безпекової частини Мінських домовленостей

Як повідомила прес-служба президента, Порошенко висловив занепокоєння у зв’язку з провокаціями з боку російських бойовиків, зокрема застосуванням важкого озброєння, незважаючи на оголошення режиму припинення вогню з 1 вересня.

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Також президент подякував німецькій та французькій сторонам за принципову позицію щодо здійснення санкційного тиску на Росію до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.

У розмові за дорученням президента Франції взяв участь його дипломатичний радник.