Порошенко і Меркель домовилися активізувати зусилля для виконання безпекової частини Мінських домовленостей
16:50, 09 вересня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко і федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель в ході телефонної розмови домовилися активізувати дипломатичні зусилля в рамках Тристоронньої контактної групи та "нормандського" формату з метою виконання безпекової частини Мінських домовленостей.
REUTERS
Як повідомила прес-служба президента, Порошенко висловив занепокоєння у зв’язку з провокаціями з боку російських бойовиків, зокрема застосуванням важкого озброєння, незважаючи на оголошення режиму припинення вогню з 1 вересня.
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Також президент подякував німецькій та французькій сторонам за принципову позицію щодо здійснення санкційного тиску на Росію до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.
У розмові за дорученням президента Франції взяв участь його дипломатичний радник.
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