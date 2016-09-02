Сьогодні російські окупанти відкрили провокаційний вогонь на Луганському напрямку - штаб АТО

Як повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook, з опівночі до 11:30 на Луганському напрямку зберігався режим тиші.

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«Збройні Сили України неухильно дотримуються Мінських угод, на провокації не відповідають, у відповідь вогонь не відкривають. Станом на 18:00 на Донецькому, Маріупольському та Луганському напрямках «режим тиші» зберігається. Збройні сили України готові адекватно відреагувати на будь-який розвиток ситуації. В даний час визначені загрози, напрями і вірогідний характер дій противника», - йдеться в повідомленні.