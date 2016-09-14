З початку доби зафіксовано вже 15 обстрілів сил АТО - штаб

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив керівник прес-центру штабу АТО Іван Ареф'єв.

"З 00:00, вже в даний час зафіксовано 15 обстрілів наших захисників. В основному бойовики вели вогонь по Донецькому напрямку, застосовуючи калібр, заборонений Мінськими домовленостями, - 152-ї та 122-й калібр, по Зайцевому. Застосовували також міномети, кулемети і стрілецьку зброю. На провокації ми маємо право відповідати, але ми намагаємося дотримуватися Мінських домовленостей і дуже рідко даємо відсіч противнику - при явній загрозі особовому складу або якщо ми бачимо, що є загроза місцевому населенню", - повідомив він.

Читайте такожНапад на українських військових на Луганщині скоїв озброєний дезертир - ЗМІЗа його словами, на Донецькому напрямку бойовики з 23:00 відкривали вогонь з забороненої Мінськими домовленостями артилерії.

"Так, 152-й калібр вони застосували по Зайцевому 3 рази, і випустили 83 снарядів. А по Авдіївці застосували 122-й калібр 2 рази, і випустили 29 снарядів по позиціях наших захисників", - повідомив спікер АТО.

Нагадаємо, за минулу добу штаб АТО зафіксував різке зростання кількості обстрілу з боку окупантів на Донбасі - до 56.

З них 37 прийшлося на Донецький напрямок, 14 - на Маріупольський. У Луганській області зафіксовано 5 обстрілів.